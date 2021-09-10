МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Рубль растерял около 10 копеек роста на решении ЦБ повысить ставку на 0,25 процентного пункта, следует из данных Мосбиржи. Курс евро растет к доллару

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.37 мск снижался на 12 копеек — до 72,85 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 86,2 рубля, следует из данных Московской биржи. До публикации решения ЦБ доллар и евро падали примерно на 20 копеек каждый.

ЦБ РФ ожидаемо повысил ключевую ставку пятый раз подряд — в этот раз лишь на 0,25 процентных пункта, до 6,75% годовых. При этом регулятор изменил сигнал в заявлении по ключевой ставке: допускает возможность дальнейших повышений на ближайших заседаниях.