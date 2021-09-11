МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Рубль отреагировал с некоторым разочарованием на решение Банка России повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (п. п.), поскольку многие ожидали, что увеличение составит 0,5 п. п. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Эксперт подчеркнул, что ЦБ РФ ужесточил риторику, изменив прежнюю формулировку "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях" на более конкретную "…Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях". "В результате рубль быстро возобновил укрепление, символически переписав недельную вершину", — отметил Бабин. Банк России спрогнозировал инфляцию в четвертом квартале



На последующей пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что регулятор дал более жесткий сигнал по дальнейшей монетарной политике, и для того, чтобы вернуть инфляцию к таргету ЦБ в 4%, может понадобиться не одно повышение ключевой ставки. В результате она может оказаться и выше 7%.



Как отметил эксперт, "несмотря на это, после кратковременного роста рубль стал активно снижаться. Правда, в основном это было вызвано резким ухудшением ситуации на мировых рынках, произошедшим во второй половине наших торгов".



Бабин полагает, что в последнее время поддержку всем рублевым активам оказывала благоприятная конъюнктура сырьевого рынка. Однако она усиливает мировую инфляцию, что повышает вероятность более раннего сворачивания монетарных стимулов крупнейшими центробанками. Это может затормозить рост глобальной экономики, и без того испытывающей давление со стороны пандемии, которая не ослабевает из-за новых штаммов.

Эксперт считает, что очень вероятно увеличение влияние внешних факторов на курс рубля, особенно в том случае, если мировые рынки войдут в фазу нисходящего тренда. "В этом случае монетарная политика Банка России будет выступать лишь ответной мерой на ухудшение внешних условий, чтобы сгладить их негативное воздействие на внутренний рынок и финансово-экономическую систему", — резюмировал Бабин.