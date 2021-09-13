МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Курс доллара немного укрепляется к евро и иене, в то время как инвесторы ожидают публикации ряда макроэкономических статданных, в частности по инфляции США, свидетельствуют данные торгов. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж на неделю

По состоянию на 8.12 мск курс евро к доллару снижался до 1,1791 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1814 доллара за евро; курс доллара к иене увеличивался до 109,98 иены за доллар со 109,93 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,17%, до 92,74 пункта.

Инвесторы ожидают публикации ряда статистик по США в ходе текущей недели. В центре внимания данные по инфляции Штатов, которые будут обнародованы во вторник, 14 сентября. Аналитики ожидают, что годовая инфляция в августе замедлилась до 5,3% с 5,4% месяцем ранее.

Позднее на неделе станут также известны данные по промпроизводству и розничным продажам, в среду и четверг соответственно. Данные могут прояснить ситуацию относительно экономической обстановки в США, а пока курс доллара аккуратно укрепляется.