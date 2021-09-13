МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Рубль торгуется в плюсе к доллару и значительно укрепляется к евро на дорожающей нефти и слабости евро на рынке форекс, однако риски ослабления национальной валюты на этой неделе существуют, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Цена газа в Европе обновила сегодняшний рекорд

Курс доллара расчетами "завтра" на Московской бирже на 11.37 мск снижается на 19 копеек, до 72,99 рубля, курс евро — на 42 копейки, до 86,03 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время растет на 0,88% — до 73,56 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (DYX) растет на 0,2% до 92,8, европейская валюта снижается в пределах 0,25 % на форексе — до 1,1785 доллара.

"Сегодня мы опасаемся сохранения негативной динамики валют развивающихся стран, что может привести к переходу пары доллар-рубль в середину нашего текущего целевого диапазона 72,5-74,5 рубля за доллар. Поддержка от благоприятной конъюнктуры рынка нефти, по нашему мнению, лишь смягчит давление на рубль", — полагают аналитики Промсвязьбанка.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" ожидает, что, скорее всего, сегодняшние торги парой доллар-рубль завершаться без принципиальных изменений.

Елена Кожухова из компании "Велес Капитал" считает, что против российской валюты могут сыграть риски фиксации прибыли на зарубежных площадках.