МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Рубль днем немного усилил свои позиции: евро опустился до 86 рублей впервые с 18 августа, доллар уже под уровнем в 73 рубля на дорожающей нефти и в ожидании страта налогового периода в РФ, следует из данных Московской биржи. Бумаги российских компаний торгуются в Лондоне разнонаправленно

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.57 мск понедельника снижается на 22 копейки, до 72,96 рубля, курс евро — на 44 копейки, до 86,01 рубля (несколькими минутами ранее опускался до 86 рублей ровно — минимума с 18 августа).

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время растет на 0,75%, до 73,5 доллара за баррель.