МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник днем продолжает дорожать по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании публикации ряда статданных в США, свидетельствуют данные торгов. Курс евро опустился до 86 рублей

По состоянию на 13.13 мск курс евро к доллару снижался до 1,1791 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1814 доллара за евро; курс доллара к иене увеличивался до 110,10 иены за доллар со 109,93 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,19%, до 92,76 пункта

Трейдеры ждут ряда макроэкономических статданных. В центре внимания находится статистика инфляции, которая будет опубликована завтра. Аналитики ожидают, что годовая инфляция по итогам августа замедлилась до 5,3% с 5,4% месяцем ранее.

В среду будут обнародованы данные промышленного производства. Эксперты полагают, что показатель в августе вырос на 0,4% к предшествовавшему месяцу.

Также появятся данные об объеме розничных продаж в США, который согласно прогнозам в августе снизился на 0,8% по сравнению с июлем.