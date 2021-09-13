МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Рубль в понедельник растет к основным валютам, отыгрывая дорогую нефть, обновляющую максимумы цены с начала августа, следует из данных торгов. Цена на газ в Европе пробила исторический потолок

Рост мировых фондовых рынков сигнализирует об аппетите к риску, что оказывает поддержку курсу рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.45 мск снижался на 36 копеек, до 72,82 рубля, курс евро падал на 55 копеек, до 85,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро подобрался к минимуму с августа 2020 года года (85,755 рубля).

РУБЛЬ НАХОДИТ ОПОРУ

Российская валюта в понедельник растет, опираясь на дорожающую нефть. Так, стоимость марки Brent прибавляет в цене 0,9%, до 73,6 доллара. Ранее в ходе торгов понедельника показатель обновил максимум со 2 августа, поднявшись до 73,89 доллара. Инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на рынке после урагана "Ида", из-за которого добыча нефти в Мексиканском заливе была приостановлена.

Рост западных фондовых рынков сигнализирует об аппетите к риску, что оказывает поддержку курсу рубля. Однако укрепление доллара на форексе отчасти компенсирует эту поддержку. Индекс доллара DXY прибавляет 0,18%, до 92,75 пункта. ОПЕК сохранила прогнозы по добыче нефти в России

В итоге доллар и евро теряют к рублю 0,5-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,35 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На текущей неделе формально стартует налоговый период сентября, что обещает рублю поддержку, говорит Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест"

"Поэтому свой прогноз роста рубля до уровней, соответствующих коридору 72-72,5 рубля за доллар в ближайшие недели сохраняем, и сегодня курс может вернуться к уровням 72,75-73 рубля за доллар", — оценивает перспективы он.

На начавшейся неделе курс вновь попробует достичь уровня 72,8 рубля за доллар на фоне пятничного решения ЦБ РФ – очередной рост ключевой ставки (до 6,75%) вкупе с ожиданиями скорого окончания цикла ужесточения ДКП повышает привлекательность рубля в операциях carry trade, рассуждает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург". Фьючерсы на фондовые индексы США растут

Инвесторов в рамках carry trade привлекает разность ставок долговых инструментов на фоне умеренно жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и относительно мягкой ДКП регуляторов развитых экономик. Они продают валюту за рубли и покупают высокодоходные рублевые инструменты, поддерживая приток валюты в Россию.

"Впрочем, если данные по инфляции в США окажутся существенно выше ожиданий, то глобальный спрос на рисковые активы может ослабеть, что негативно скажется на рубле. В целом мы ожидаем, что курс на этой неделе будет находиться в диапазоне 72,5-74 рубля за доллар", — добавила она.