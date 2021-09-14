МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Курс рубля после значительного укрепления в минувший понедельник во вторник колеблется около нулевых отметок динамики, в данный же момент нацвалюта снова оказалась в "красной" зоне, как и на открытии, после короткого периода слабого роста, следует из данных торгов. Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.10 мск растёт на 6 копеек, до 72,72 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 85,99 рубля.

Накануне рубль укрепился на 0,75% к евро и на 0,72% к доллару относительно уровней закрытия пятницы.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время растет на 0,86% — до 74,14 доллара за баррель.

"Во вторник мы ждем, что доллар попытается уйти ниже отметки 72,5 рубля за доллар при условии стабильной нефти. Пока расцениваем эти попытки как локальные, — склонны ожидать к концу недели возврата американской валюты в наш целевой диапазон 72,5-74,5 рубля за доллар", — полагают аналитики Промсвязьбанка.

Василий Карпунин из компании "БКС Мир Инвестиций" ожидает в базовом сценарии снижения курса в область 71,5-72 рублей за доллар. Впрочем, Алексей Антонов из компании "Алор брокер" считает, что укреплению российской валюты мешает бюджетное правило. Эксперт добавляет, что сейчас сильнейшая поддержка — район 72 рублей за доллар, и не ждет, что пара сможет надолго уйти ниже этого уровня.