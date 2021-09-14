МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник днем стабилен к евро в преддверии публикации статданных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля перешел к небольшому снижению

По состоянию на 13.14 мск курс евро к доллару торгуется на уровне предыдущего закрытия в 1,1808 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 110,07 иены за доллар со 109,98 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,1%, до 92,58 пункта.

Курс американской валюты стабилен к европейской перед публикацией данных об инфляции в США. Аналитики полагают, что потребительские цены по итогам августа выросли на 5,3% за год (месяцем ранее было 5,4%, это рекорд с 2008 года).

"Доллар снижается, что позволяет евро снова подняться выше 1,18 доллара, что свидетельствует о том, что рост американской валюты в понедельник, вероятно, в основном был обусловлен некоторыми корректировками позиции перед выходом данных по индексу потребительских цен США", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики UniCredit.