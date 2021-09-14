Банки РФ в июле вывезли 819 миллионов долларов и 147,1 миллиона евро в долларовом эквиваленте
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Российские банки в июле вывезли максимальную с начала года сумму наличных долларов и евро, выяснило РИА Новости на основе данных ЦБ.
Так, согласно статистике регулятора, банки в июле этого года вывезли 819 миллионов долларов, что в 1,2 раза превышает показатель июня (661,9 миллиона). Это и есть максимальный показатель с начала года: в январе было вывезено 294,7 миллиона долларов, в феврале — 172,3 миллиона, в марте 196,7 миллиона долларов, в апреле – 332 миллиона, в мае – 652,8 миллиона.
Вывоз евро в июле также показал рекорд с начала года – 147,1 миллиона в долларовом эквиваленте, тогда как в июне было вывезено 141,5 миллиона. В начале года банки вывезли 90,6 миллиона, в феврале — 58,4 миллиона евро.
Ввоз наличных долларов в июле показал отрицательную динамику: американской валюты было завезено на 23,3% меньше (1,195 миллиарда в июле против июньских 1,558 миллиарда). А ввоз наличных евро, напротив, ускорился почти в 2 раза – до 686,6 миллиона в долларовом эквиваленте с 352,6 миллиона в июне. Больше наличных в евро банки ввозили в феврале — 703,7 миллиона, а максимально – в марте (997,7 миллиона).
https://1prime.ru/Forex/20210914/834691141.html