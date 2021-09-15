МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Курс доллара падает к евро и иене в среду утром после публикации данных по инфляции, которые вынудили инвесторов уменьшить ожидания относительно сроков и темпов ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в США в августе замедлилась до 5,3%

По состоянию на 8.23 мск курс евро к доллару рос до 1,1805 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1802 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 109,6 иены за доллар со 109,67 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,02%, до 92,64 пункта.

Главным событием для курса доллара на текущей неделе стали данные по инфляции в США. В августе рост потребительских цен замедлился в годовом выражении до 5,3% с 5,4% в июле. Это первое снижение темпов роста цен с октября 2020 года. Долгое время инвесторы были обеспокоены всплеском инфляции, но ФРС утверждала, что такой скачок носит временный характер и поэтому говорить об ужесточении монетарной политики преждевременно.

Теперь, когда Федрзерв, по всей видимости, оказался прав в своих утверждениях, рынки предполагают, что сворачивание мер поддержки и повышение ставки произойдет не скоро, что ослабляет доллар.

"Инфляционное давление в США начало ослабевать, что помогает подтвердить, что представители центробанков были правы, когда говорили, что рост цен замедлится по мере ослабления последствий пандемии. Доллар резко упал,… поскольку трейдеры снизили свои ожидания повышения ставок с трех до пяти лет", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик Cambridge Global Payments Карл Шамотта (Karl Schamotta).