МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. На рубль до конца текущего года будет оказывать позитивное влияние сразу несколько факторов, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. Для сдерживания цен на газ в Европе не хватает угля

"К позитивным факторам, поддерживающим курс рубля можно отнести замену зарубежного туризма внутренним", — отметил собеседник агентства.

Также к позитивным факторам для рубля относится сокращение трудовой миграции в 2020-2021 годах из-за пандемии: это снижает спрос на иностранную валюту и уменьшает вывоз капитала из России.

Но какого-то значительного укрепления российской валюты ждать не стоит: негативные факторы никуда не делись.

Давление на рубль в большей степени оказывают политические факторы. Они делятся на внешние и внутренние. К первым относятся поддержание политической нестабильности, инфляционная спираль, раскручиваемая программами количественного смягчения QE ФРС США, все усиливающееся санкционное давление на российские компании. о второй группе относится внутренняя финансовая политика, бюджетное правило, до сих пор конвертирующее сверхдоходы от нефти в займы предоставляемые иностранным государствам, а также политика Банка России в вопросе повышения учетной ставки.

По мнению аналитика, до конца текущего года курс национальной валюты будет колебаться в коридоре 70-75 рублей за доллар США, локально пересекая границы этого коридора. Ожидать существенного стабильного укрепления рубля до конца 2021 года вряд ли стоит, подытожил собеседник агентства.