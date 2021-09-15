Экономист Зайнуллин перечислил позитивные и негативные факторы для курса рубля
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. На рубль до конца текущего года будет оказывать позитивное влияние сразу несколько факторов, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.
"К позитивным факторам, поддерживающим курс рубля можно отнести замену зарубежного туризма внутренним", — отметил собеседник агентства.
Также к позитивным факторам для рубля относится сокращение трудовой миграции в 2020-2021 годах из-за пандемии: это снижает спрос на иностранную валюту и уменьшает вывоз капитала из России.
Но какого-то значительного укрепления российской валюты ждать не стоит: негативные факторы никуда не делись.
Давление на рубль в большей степени оказывают политические факторы. Они делятся на внешние и внутренние. К первым относятся поддержание политической нестабильности, инфляционная спираль, раскручиваемая программами количественного смягчения QE ФРС США, все усиливающееся санкционное давление на российские компании. о второй группе относится внутренняя финансовая политика, бюджетное правило, до сих пор конвертирующее сверхдоходы от нефти в займы предоставляемые иностранным государствам, а также политика Банка России в вопросе повышения учетной ставки.
По мнению аналитика, до конца текущего года курс национальной валюты будет колебаться в коридоре 70-75 рублей за доллар США, локально пересекая границы этого коридора. Ожидать существенного стабильного укрепления рубля до конца 2021 года вряд ли стоит, подытожил собеседник агентства.
https://1prime.ru/Forex/20210915/834697927.html