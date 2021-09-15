МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Рубль торгуется в незначительном плюсе к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и слабости доллара на рынке форекс, следует из данных торгов. Нефть дорожает на данных о снижении ее запасов

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.15 мск снижается на 8 копеек, до 72,82 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 86,07 рубля.

Индекс доллара (DYX) снижается на 0,15%, до 92,53. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время растет на 0,95% — до 74,3 доллара за баррель сорта Brent.

"По состоянию на утро среды мировые фондовые рынки демонстрируют преимущественно слабонегативную динамику. Хотя рынок нефти смотрится уверенно, мы опасаемся спада импульса к росту нефтяных котировок и, как следствие, ослабления поддержки для рубля, ввиду слабости общерыночной конъюнктуры", — считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Эксперт ожидает, что доллар в ходе торгов среды попытается закрепиться выше отметки 73 рубля за доллар. Цена газа в европе подскочила до $880 за тысячу кубов

"Несмотря на то, что фундаментальные факторы способствуют, скорее, дальнейшему укреплению рубля, наблюдаемое ухудшение внешнего фона, вызванное, в том числе и приближением заседания ФРС, по нашему мнению, останется определяющим фактором для рубля в ближайшие дни. Это сдержит покупки в национальной валюте — на наш взгляд, для американской валюты останется актуальным диапазон 72,5-74,5 рубля за доллар", — добавляет эксперт.

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Георгий Ващенко считает, что валютная пара будет торговаться в среду в коридоре 72,5-73,5 рубля за доллар. Эксперт также добавляет, что в среду на локальном рынке в фокусе аукцион ОФЗ.