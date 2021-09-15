МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в июле по сравнению с предыдущим месяцем упал на 88%, до 0,1 миллиарда в долларовом эквиваленте, при этом впервые с июня 2018 года чистый спрос на доллары сменился на чистое предложение, говорится в материалах Банка России. Российские банки вывезли максимальную с начала года сумму наличной валюты

"В июле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту уменьшился на 88% и составил 0,1 миллиарда долларов. При этом чистый спрос на доллары США впервые с июня 2018 года сменился на чистое предложение, а чистый спрос на европейскую валюту снизился на 30% — до 0,3 миллиарда долларов", — сказано в материалах.

Как пояснил регулятор, сохранявшаяся в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в период массовых отпусков неопределенность с зарубежным отдыхом способствовала сокращению ее покупок физическими лицами в банках.

По данным регулятора, в июле объем покупки населением наличной иностранной валюты в банках по сравнению с июнем уменьшился на 24% и составил 1,1 миллиарда долларов. Долларов было куплено на 26% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 22%. С валютных счетов физлица сняли 1,8 миллиарда долларов, что на 8% меньше, чем месяцем ранее. На Россию пролился "валютный дождь": что ждет рубль

В то же время физлица продали банкам 1,1 миллиарда долларов наличной иностранной валюты, что на 5% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов выросли на 6%, евро — на 5%. На валютные счета было зачислено 1,8 миллиарда долларов наличной иностранной валюты, что практически соответствует уровню предыдущего месяца.

Сейчас мы наблюдаем возвращение к нормальной ситуации после того, как чистый спрос на наличную иностранную валюту был несколько повышен в прошлом году, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. "Летом 2019 года также наблюдалось падение чистого спроса на наличную инвалюту, которое обычно связывают со снижением активности турпоездок. Но в этом году сезонные провалы спроса могут быть глубже, чем в 2019, как раз из-за повышенных покупок в прошлом году", — отметил эксперт.

С этой точкой зрения согласен эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. "Снижение спроса населения на иностранную валюту в июле объясняется реализацией эффекта отложенного спроса. Сейчас происходит закономерный откат на фоне исчерпания эффекта низкой базы 2020 года", — пояснил аналитик.