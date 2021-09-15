МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Рубль в среду повышается, отыгрывая преобладание внешнего позитива, следует из данных торгов.

Рост рынка нефти к новым максимумам с начала августа и ослабление доллара на форексе сигнализирует об аппетите к риску, что поддерживает курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.43 мск снижался на 15 копеек, до 72,75 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 86,02 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАХОДИТ ОПОРУ

Российская валюта в среду преимущественно росла на фоне роста спроса на рисковые активы. Об этом в частности, свидетельствовало ослабление американской валюты на форексе. Так, индекс доллара DXY снижается на 0,2%, до 92,5 пункта, растут против американской валюты и большинство "развивающихся валют". Индекс Мосбиржи торгуется вблизи исторических максимумов

Растет и евро – на 0,2%, до 1,1825 доллара. Европейские инвесторы с оптимизмом восприняли статистику по промпроизводству в еврозоне. Так, объем промышленного производства в регионе в июле вырос на 7,7% в годовом выражении, а в месячном — на 1,5%. Аналитики полагали, что показатель в годовом выражении вырос лишь на 6,3%, а в месячном — на 0,6%.

Кроме того, стоимость марки Brent растет на 1,35%, до 74,59 доллара. Ранее в ходе торгов среды показатель обновил максимум со 2 августа, поднявшись до 74,71 доллара. Инвесторы продолжают следить за ураганом "Николас", который накануне обрушился на побережье Техаса, но уже стих до тропического шторма. Ураган в Мексиканском заливе может нарушить добычу нефти, как это было во время урагана "Ида", который обрушился на США в конце августа. Международное энергетическое агентство (МЭА) оценило потери в добыче этого сырья из-за урагана "Ида" в 30 миллионов баррелей.

Кроме того, трейдеры оценивают данные по запасам нефти в США. По данным Американского института нефти (API), показатель за минувшую неделю сократился на 5,4 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения на 3,9 миллиона баррелей. Евро дорожает к доллару на статданных по еврозоне

В итоге доллар и евро теряют к рублю 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,45 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Определенный негатив для рубля может быть связан с новостями о самоизоляции президента РФ Владимира Путина, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

"Впрочем, сегодня курс продолжит оставаться ниже 73 рублей за доллар с перспективой к снижению в сторону 72,5 рубля – некоторую поддержку рублю окажет начало налогового периода августа в РФ", — добавляет она.

Курс пока может притормозить вблизи уровня 73 рубля за доллар, но среднесрочный баланс рисков остается смещенным в сторону плавного роста российской валюты, оценивает перспективы Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".