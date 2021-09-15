2021-09-15T16:54:00+03:00

2021-09-15T16:56:32+03:00

2021-09-15T16:54:00+03:00

2021

https://1prime.ru/Forex/20210915/834705638.html

Курс евро опустился ниже 85,75 рубля

Валюта

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 85,75 рубля и обновил минимум 2021 года, державшийся с 18 июня, следует из данных Мосбиржи. ПРАЙМ, 15.09.2021

евро, валюта, торги, новости, рынки, валюта

https://1prime.ru/images/83311/00/833110058.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83311/00/833110058.jpg

https://1prime.ru/images/83311/00/833110057.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83311/00/833110057.jpg

https://1prime.ru/images/83311/00/833110045.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83311/00/833110045.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60