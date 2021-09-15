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2021
https://1prime.ru/Forex/20210915/834705638.html
Курс евро опустился ниже 85,75 рубля
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Курс евро в ходе торгов опустился ниже 85,75 рубля и обновил минимум 2021 года, державшийся с 18 июня, следует из данных Мосбиржи. ПРАЙМ, 15.09.2021
евро, валюта, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Курс евро в ходе торгов опустился ниже 85,75 рубля и обновил минимум 2021 года, державшийся с 18 июня, следует из данных Мосбиржи.