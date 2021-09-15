МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в среду вечером активно укрепляется, отыгрывая в первую очередь усиленно дорожающую нефть на максимумах с конца июля.

Успешные размещения Минфином ОФЗ также способствуют спросу на рубли. К тому же на мировом валютном рынке растёт аппетите к риску, о чём свидетельствует ослабление доллара на форексе и понижение его индекса (курса доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) на 0,1%, до 92,5 пункта, и это также позитивно для рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.25 мск снижается на 52 копейки, до 72,38 рубля, курс евро — на 66 копеек, до 85,45 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ

Курс российской валюты всю среду растет при скачке цен на нефть на максимумы с конца июля. Стоимость марки Brent растет сейчас на 2,6%, до 75,5 доллара, а ранее в ходе торгов среды показатель обновил максимум с конца июля, поднявшись более чем на 3%, до 76,12 доллара.

Этому способствовал ряд новостей. Так, минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую рабочую неделю упали на 6,4 миллиона баррелей (1,5%) до 417,4 миллиона баррелей. Показатель запасов оказался на самом низком уровне за два года.

Кроме того, запасы дистиллятов и бензина снизились за неделю на 1,7 миллиона и 1,9 миллиона баррелей соответственно. Трейдеры также продолжают следить за ураганом "Николас", который ранее посетил побережье Техаса.

Спрос на рублевую ликвидность добавили аукционы Минфина, который разместил ОФЗ на 63,4 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 94,6 миллиарда.

В итоге доллар и евро теряют к рублю 0,7% и 0,8%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,45 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Кроме дорогой нефти, свой вклад в укрепление рубля вносит ослабление доллара на форексе, последовавшее за публикацией данных об инфляции в США, считает Максим Бирюков из УК "Альфа-Капитал".

"На этой неделе выхода заметных макроданных не ожидается, поэтому в сложившейся ситуации мы не исключаем дальнейший рост спроса на российские активы и валюту. До конца недели есть вероятность снижения курса уровня к 72 рубля за доллар или даже ниже", — оценивает он.

"Завтра мы не ожидаем резких движений курса рубля, доллар будет торговаться вблизи текущих отметок 72,4–72,6 рубля", — в свою очередь считает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".