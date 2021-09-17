МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Роль доллара как на российском, так и на глобальном рынке пока остается большой, но интерес к американской валюте будет постепенно снижаться в пользу других валют, в частности евро, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина прокомментировала свои "сигнальные" брошки

"Мы постоянно раскрываем информацию, какая у нас структура золотовалютных резервов. У нас произошло уменьшение долларов не только по линии ФНБ, но и в целом в золотовалютных резервах. В 2018 году мы достаточно существенно меняли структуру ЗВР и уменьшили долю доллара, учитывая не только экономические, финансовые соображения, но и геополитические, в том числе санкционные риски", — сказала она в интервью РБК.

Набиуллина отметила, что бизнес тоже постепенно переходит на другие валюты. "Некоторые переходят на расчеты в национальных валютах, в евро. Доля евровых контрактов медленно, но увеличивается. И это, соответственно, будет постепенно влиять и на структуру спроса на валютных рынках. Не только на российском, может быть, но и на глобальном", — добавила глава ЦБ.

При этом она указала, что навряд ли это произойдет очень быстро. "Даже несмотря на то, что доля американской экономики и торговли снижается, роль доллара в номинации долгов, роль доллара в номинации контрактов еще очень большая. Такие вещи не случаются резко. Они требуют многих лет, доверия к другим резервным валютам. Многие говорят, и, наверное, в этом есть доля справедливости, что европейские финансовые рынки не такие ликвидные, как долларовые рынки, не говоря уже о других резервных валютах", — сказала Набиуллина. Набиуллина: пик инфляции ожидаем в сентябре, 4% - через год

"Если посмотреть на историю, как, например, менялась судьба предыдущей резервной валюты — британского фунта, то это тоже происходило в течение нескольких десятилетий", — заключила глава регулятора.

Минфин РФ в июле этого года привел структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормативам: доля доллара сократилась до нуля, британского фунта — до 5%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота — 20,2%.

Набиуллина ранее говорила, что ЦБ в решении о структуре международных резервов РФ будет учитывать изменение структуры ФНБ, в то же время регулятор не намерен полностью отказываться от доллара в резервах.