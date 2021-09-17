МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Российская валюта в октябре может как сохранить тренд на укрепление, так и откатиться к показателям апреля, сообщил преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук в интервью "Российской газете". По мнению эксперта, к концу сентября стоимость доллара будет находиться в диапазоне 73-75 рублей. Набиуллина ожидает постепенную замену доллара другими валютами

Как отметил эксперт, на динамику рубля в долгосрочной персрпективе могут играть такие важные факторы как инфляция и деятельность Банка России по ее сдерживанию, доля вложений нерезидентов в ОФЗ, котировки на российские газ и нефть на мировом рынке, а также результаты заседания ФРС США, которые пройдут 21-22 сентября. В то время, как борьба Центробанка с инфляцией может укрепить рубль, динамика мирового рынка энергоносителей и сигналы американского регулятора об укреплении национальной экономики могут подорвать отечественную валюту, отметил эксперт.

Решения, которые будут приняты на заседании ФРС США, также могут повлиять на изменение баланса в паре евро-доллар. Если регулятор не представит данные по срокам и объемам сворачивания QE, европейская валюта укрепится на уровне 1,19 доллара за евро. Если жа такие данные будут опубликованы, евро может упасть до уровня 1,17 за доллар.