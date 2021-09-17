2021-09-17T07:08:46+03:00
2021-09-17T07:08:46+03:00
2021-09-17T07:08:46+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210917/834724558.html
Рубль символически снижается к доллару и евро на торгах
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Рубль незначительно снижается к доллару и евро в начале торгов пятницы, отыгрывая коррекционное снижение стоимости нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 17.09.2021
торги, рубль, евро, доллар, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Рубль незначительно снижается к доллару и евро в начале торгов пятницы, отыгрывая коррекционное снижение стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.05 мск растет на 10 копеек, до 72,6 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 85,44 рубля.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время снижается на 0,22%, до 75,5 доллара за баррель.