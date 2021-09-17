МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Рубль незначительно снижается к доллару и евро в начале торгов пятницы, отыгрывая коррекционное снижение стоимости нефти, следует из данных Московской биржи. Эксперт спрогнозировал динамику рубля и мировых валют осенью

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.05 мск растет на 10 копеек, до 72,6 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 85,44 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время снижается на 0,22%, до 75,5 доллара за баррель.