МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром снижается к евро в рамках коррекции, а к иене, наоборот, растет, сохраняя динамику четверга, в то время как инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Эксперт спрогнозировал динамику рубля и мировых валют осенью

По состоянию на 7.52 мск курс евро к доллару рос до 1,177 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1764 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 109,82 иены за доллар со 109,7 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,11%, до 92,83 пункта.

В четверг курс доллара укрепился после публикации хорошей статистики по розничным продажам в США, которая вместе с данными по инфляции и промпроизводству поддержала оптимизм относительно экономического развития страны. Так, объем розничных продаж в США в августе вырос на 0,7% по сравнению с июлем, хотя аналитики прогнозировали снижение показателя.

Сильная статистика, свидетельствующая о хорошем состоянии экономики, вносит неопределенность относительно дальнейшего направления политики ФРС США. Ранее регулятор заявлял, что не будет резко сворачивать меры поддержки и ужесточать политику. Как отметили аналитики ANZ, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, рынки ожидают заседание ФРС США, чтобы понять когда регулятор начнет сокращать выкуп активов. Ближайшее заседание состоится 21-22 сентября. Набиуллина ожидает постепенную замену доллара другими валютами

Курс евро, тем временем, растет к доллару в рамках коррекции. Давление на европейскую валюту в четверг оказала слабая статистика по региону. Так, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле вырос до 20,7 миллиарда евро с 18,1 миллиарда в июне, тогда как эксперты прогнозировали увеличение профицита торгового баланса до 30,2 миллиарда евро.

Позднее в пятницу будет опубликована окончательная оценка инфляции в еврозоне. Аналитики ожидают, что рост потребительских цен ускорился там в годовом выражении до максимальных с 2011 года 3% по итогам августа с 2,2% месяцем ранее. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.