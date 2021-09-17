МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Рубль незначительно слабеет к бивалютной корзине на фоне коррекционного снижения цен на нефть, следует из данных торгов. Нефть дешевеет в рамках коррекции

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.48 мск рос на 8 копеек, до 72,58 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 85,46 рубля.

Фьючерс на нефть марки Brent в то же время снижается на 0,41% — до 75,36 доллара за баррель сорта Brent.

Егор Жильников из Промсвязьбанка ждет сохранения давления на рубль и считает возможным возврат доллара к отметке в 73 рубля за доллар.

"Негативным фактором для национальной валюты может выступить сохранение коррекционных настроений на рынке нефти. Значимым событием для валютных рынков сегодня может выступить публикация индекса потребительского доверия в США от университета Мичигана, которая может определить динамику доллара в конце торгового дня", — добавляет эксперт.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" ожидает колебание валютной пары вокруг отметки 72,5 рубля за доллар без существенных отклонений.

Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер" считает, что высокая ставка ЦБ РФ и перспектива ее дальнейшего роста удерживают национальную валюту от чрезмерного ослабления.