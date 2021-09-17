МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо расширять использование национальных валют в торговле, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ШОС в Душанбе. Эксперт спрогнозировал динамику рубля и мировых валют осенью

Зависимость от "одной известной мировой валюты" делает страны ШОС уязвимыми, лишает их конкурентных — финансовых и экономических — преимуществ и угрожает национальной безопасности, подчеркнул он. Все счаще данный рычаг начинает использоваться как оружие, отметил он.

"Беларусь решительно и последовательно поддерживает предложение ШОС в части расширения использования национальных валют в торговле и финансах", — сказал Лукашенко.

Президент Киргизии Садыр Жапаров также выступил за переход к взаимным расчетам в национальных валютах внутри ШОС, сообщил президент республики. По его мнению, залогом дальнейшего укрепления ШОС является углубление экономического партнерства стран организации.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.