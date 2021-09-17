СОЧИ, 17 сен — ПРАЙМ. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что цифровая валюта — это дорога, по которой идет весь мир, и он рад, что Банк России тоже внедряет цифровой рубль. Дерипаска сравнил запуск цифрового рубля с полетом Гагарина

"Понятно, это продвижение технологий. Цифровая валюта — это дорога, по которой идет весь мир, и я рад, что Центральный банк РФ тоже по ней идет", — завил он, выступая на международном банковском форуме.

Моисеев призвал относиться к цифровому рублю, как к деньгам, которые лежат в банковской ячейке.

"Отвечу, как в прошлом экономист. Цифровой рубль — это электронные наличные деньги, это действительно, как сказал Сергей Анатольевич (Швецов — ред.), не имеет ничего общего с тем, с чем работают банки. Да, действительно, какая-то роль банков просматривается с точки зрения управления кошельками, работы с клиентами, но это наличные деньги", — отметил также он.

Формат запуска цифрового рубля в настоящее время обсуждается, предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января, сейчас идет ее разработка.