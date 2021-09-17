МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу днем незначительно снижается против доллара и евро в условиях преобладания спокойного внешнего фона.

Стабилизация цен на нефть около максимумов с конца июля и незначительное ослабление доллара против ряда других мировых валют не дают курсу рубля поводов для активного движения перед выходными.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.21 мск повышается на 16 копеек, до 72,66 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 85,46 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в пятницу немного снижается в отсутствие сильных внешних поводов для игры в какую-либо сторону. Курс евро усилил рост к доллару на статданных по еврозоне

Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) теряет в пределах 0,1%, до 92,88 пункта.

Европейская валюта тоже укрепляется к американской в пятницу днем после выхода макростатистики. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам августа, по окончательной оценке, ускорилась до 3% с 2,2% месяцем ранее.

Стоимость нефти марки Brent после обновления в ходе торгов среды максимума с конца июля (76,13 доллара) стабилизируется с легкой тенденцией к коррекции, теряя 0,8%. Инвесторы оценивают вероятность снижения спроса на нефть в свете продолжения распространения штамма "дельта" коронавируса в мире.

При этом вербальные интервенции также анализируются игроками. В частности, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор предпочитает менять ключевую ставку стандартными шагами в 0,25 процентного пункта, но при необходимости готов и к большим шагам. ЦБ РФ также считает возможным одно или несколько повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях

Между тем, она добавила, что годовая инфляция в России после небольшого ускорения в сентябре перейдет к замедлению уже в октябре. Впрочем, ЦБ РФ вернет ставку к нейтральному уровню не раньше, чем будет уверен в устойчивом замедлении инфляции, отметила Набиуллина.

В целом же доллар и евро прибавляют к рублю 0,1% и 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,45 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ Набиуллина назвала условия для снижения ключевой ставки

Рубль сохраняет устойчивость благодаря отсутствию локальных угроз и наличию продаж валюты экспортерами, пусть и в не очень высоких объемах, считает Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".

"Последний фактор продолжит оказывать рублю поддержку, поэтому в ближайшие одну-две недели рассчитываем на сохранение относительно неплохой динамики рубля: курс останется в пределах 72-72,75 рубля за доллар. Стартующие сегодня выборы в Госдуму вряд ли несут существенные риски", — добавляет он.

Волатильность мировых рынков может повыситься, так как предполагается, что предстоящая в пятницу экспирация опционов на рынке акций США будет одной из крупнейших в истории, рассуждает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"На этом фоне продолжится глобальное укрепление доллара, но на рынке нефти может сохраниться позитивная динамика. Это позволит рублю удержаться неподалеку от текущих уровней: курс останется около 72,5 рубля за доллар", — заключает он.