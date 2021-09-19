МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. На предстоящей неделе мы ожидаем, что курс USD/RUB будет колебаться в диапазоне 72-74 рублей за доллар. При этом допускается краткосрочное повышение волатильности по итогам выборов в Госдуму, а также после заседания ФРС. Об этом рассказала агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.

Она считает, что ключевым фактором, который продолжает поддерживать российскую валюту, остается жесткая денежно-кредитная политика Банка России. На октябрьском заседании ЦБ может еще повысить ключевую ставку (по нашим оценкам, до 7%), что обеспечит рост интереса к рублю со стороны инвесторов, совершающих операции carry-trade. Рубль впервые с 2016 года вошел в топ-20 самых популярных валют в мире

"Стоит отметить, что политика Банка России уже привела к увеличению спроса на рубль со стороны нерезидентов: в августе был зафиксирован максимальный с февраля 2020 года приток иностранных инвесторов на рынок российского госдолга", — сказала Зайцева.

По мнению аналитика, дополнительным плюсом для рубля являются высокие цены на нефть. Так, в результате сокращения добычи в Мексиканском заливе на нефтяном рынке расширился дефицит, а это, в свою очередь, привело к повышению рыночных котировок "черного золота". Агентства МЭА, IEA и ОПЕК сохраняют позитивный взгляд на перспективы рынка нефти в текущем и следующем годах, что позволяет нефтяным ценам удерживаться вблизи своих годовых максимумов.

"На мой взгляд, на следующей неделе котировки Brent останутся в диапазоне 73-76 долларов за баррель", — дала прогноз эксперт.

Помимо этого, Зайцева предположила, что "существенные изменения в рыночных настроениях могут произойти после оглашения итогов заседания ФРС, которое состоится 21-22 сентября". Инвесторы будут ждать от регулятора сигналов относительно сроков сворачивания программы QE, и если они будут даны, то доллар США получит импульс к укреплению, подытожила она.