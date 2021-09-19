МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. К концу недели ситуация на мировых рынках ухудшилась. Это было вызвано в основном усилением опасений по поводу непростой ситуации с пандемией, а также жесткими действиями китайских властей в области регулирования крупного бизнеса. В результате рубль существенно откатился от новой двухмесячной вершины, установленной в паре с долларом в среду. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Аналитик рассказал о перспективах биткоина на конец сентября

Он предполагает, что предстоящая неделя может оказаться непростой для всех рублевых активов.

"В среду ФРС объявит о решении по дальнейшей денежно-кредитной политике. Многие ждут, что будет дан сигнал о сроках и скорости сворачивания монетарных стимулов. Если эти параметры испугают инвесторов на фоне угрозы замедления роста экономики из-за пандемии, рынки могут испытать сильное снижение. Это способно вызвать существенное ослабление рубля. Если нисходящая динамика рисковых активов получит развитие, первой целью роста доллара может стать уровень 75 рублей", — объяснил Бабин.

Правда, как отметил эксперт, сейчас данный сценарий большинство инвесторов рассматривает как маловероятный. "Пока консенсус склоняется к тому, что ФРС проявит крайнюю осторожность в процессе изъятия ликвидности с финансовых рынков", — сказал Бабин.

"Поэтому, если мировые рынки и нефтяные цены на следующей неделе не продолжат снижаться, то, скорее всего, доллар останется в коридоре 72-73 рублей, а евро — 85-86 рублей", подытожил он.