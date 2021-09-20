МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Иена в понедельник утром укрепляется по отношению к другим основным мировым валютам на снижении глобальных рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет на устранении проблем с добычей в Мексиканском заливе

По состоянию на 8.40 мск курс евро к доллару снижался до 1,1717 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1725 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 109,91 иены за доллар со 109,96 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 92,32 пункта.

По мнению аналитиков ANZ, которое приводит газета Wall Street Journal, доллар и иена укрепились, а аппетит к риску снизился, поскольку инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, не делая "резких движений".

Заседание откроется во вторник. Значительное внимание рынков будет приковано к намекам относительно дальнейшей кредитно-денежной политики в США.