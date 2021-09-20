МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Рубль усилил снижение к доллару и евро на фоне ухода инвесторов от риска, о чем свидетельствует негативная динамика мировых фондовых площадок. Бумаги российских компаний, кроме "Ленты", дешевеют в Лондоне

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.58 мск рос на 52 копейки — до 73,37 рубля, курс евро — также на 52 копейки, до 85,93 рубля, следует из данных торгов.

Индекс доллара (DYX) растет на 0,14% — до 93,35 пункта. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,04% — до 74,56 доллара за баррель. Западные биржи и фьючерсы на ведущие американские индексы находятся в красной зоне.

"Ввиду ухудшения внешнего фона сегодня мы ожидаем возвращения доллара к середине нашего текущего целевого диапазона 72,5-74,5 рубля за доллар и видим риски его ухода к верхней границе в случае сохранения неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках", — пишут аналитики Промсвязьбанка.

Елена Кожухова из компании "Велес Капитал" отмечает, при закреплении национальной валюты выше отметки 73,20 рубля за доллар можно ожидать движения к 74 рублям за доллар.