МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник днем усиливает рост по отношению к евро в преддверии заседания Федрезерва США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Гонконга и Австралии закрылись в заметном минусе

По состоянию на 12.29 мск курс евро к доллару снижался до 1,1702 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1725 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 109,69 иены за доллар со 109,96 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,22%, до 93,4 пункта.

Инвесторы ждут результатов заседания Федрезерва США, которые будут обнародованы в среду вечером.

"Валютный рынок начинает очень загруженную неделю с укреплением доллара по всем направлениям на фоне возобновившихся ожиданий ястребиного итога заседания ФРС в среду на фоне серии более сильных, чем ожидалось, экономических данных, опубликованных на прошлой неделе", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики UniCredit.