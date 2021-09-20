Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль продолжил активно снижаться вслед за мировыми рынками и нефтью. В результате российская валюта обновила трехнедельный минимум к доллару.

В понедельник глобальные площадки продолжили развивать нисходящее движение предыдущей сессии. Нефтяные цены также находятся под давлением. Основным негативом выступает риск банкротства крупнейшего девелопера Китая Evergrande, что может вызвать цепную реакцию неплатежей не только на китайском, но и на мировом рынке.

На этом фоне фондовый индикатор Гонконга Hang Seng потерял более 3% из-за распродаж акций застройщиков и страховщиков. Дополнительную неопределенность создают итоги заседания ФРС, которые появятся в среду. Объявление сроков и скорости сворачивания в США монетарных стимулов способно усилить пессимизм на биржевых площадках, а также вызвать ускорение роста доллара.

Развивающиеся валюты с начала дня устремились вниз на фоне активного укрепления доллара, многие несут ощутимые потери. При этом рубль в понедельник является одним из аутсайдеров сектора.

Российский долговой рынок ускорил нисходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI испытал сильный провал, достигнув минимальных с марта 2020 г. уровней. Индикатор снижается пятую сессию подряд.

Ухудшение внутренних и внешних факторов создает серьезное давление на рубль. Если ситуация на мировых рынках не улучшится, доллар может попытаться пробить сильное сопротивление 73,5 руб.