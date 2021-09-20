МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Рубль в понедельник заметно снижается в парах с долларом и евро на фоне ухода инвесторов из рисковых активов, следует из динамики торгов на Московской бирже. Российские рынки нейтрально реагируют на итоги выборов в Госдуму

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 16.57 мск на 54 копейки, до 73,39 рубля, курс евро – на 57 копеек, до 85,98 рубля.

"Рубль вместе с прочими рискованными валютами слабел. В данном случае работает фактор укрепления доллара перед заседанием ФРС (США — ред.), а также отражение рисков, связанных с Китаем", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

РУБЛЬ ОТСТУПАЕТ

Отечественная валюта открыла торги небольшим снижением, однако на ухудшении внешнего фона днем стала заметно сдавать свои позиции.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,86%, до 74,69 доллара за баррель. Цены на газ в Европе на торгах подскакивали до $900

Азиатские площадки упали до 3,3%, основные европейские индексы теряют до 2,42%, ведущие биржевые индексы США падают в пределах 1,65%.

"Проблемы China Evergrande с покрытием обязательств по долгу раскрывают проблемность всего сектора недвижимости в Китае. При затяжном падении цен на жильё может сократиться спрос на сырьевые товары", — отмечает Кочетков из "Открытие брокер" один из серьезных факторов давления на рисковые активы.

"На Forex доллар усиливал свои позиции. Индекс доллара к корзине валют основных торговых партнеров США (DXY) повышался на 0,2%, до 93,39 пункта. Одновременно с этим происходит снижение доходностей по американским казначейским обязательствам. По 10-летним бумагам доходность упала на 4 базисных пункта, до 1,33%. Традиционную структуру бегства от риска дополняет укрепление иены против доллара почти на 0,3%", — добавляет он. Американские биржи падают в преддверии заседания ФРС

ПРОГНОЗЫ

Фьючерсы на мировые фондовые индексы дешевеют; во всем мире распространяются инфляционные опасения, сохраняются энергетические проблемы в Европе, отмечают аналитики "Сбербанка КИБ". В этих условиях доллар США, как защитный актив, дорожает, а российская валюта дешевеет, добавляют они.

"Российский долговой рынок ускорил нисходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI испытал сильный провал, достигнув минимальных с марта 2020 года уровней. Индикатор снижается пятую сессию подряд", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Ухудшение внутренних и внешних факторов создает серьезное давление на рубль, указывает аналитик.