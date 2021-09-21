МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник утром снижается по отношению к евро в преддверии публикации результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также данных с рынка труда, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает на торгах

По состоянию на 8.41 мск курс евро к доллару рос до 1,1734 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1725 доллара за евро; курс доллара к иене увеличивался до 109,56 иены за доллар со 109,39 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 93,16 пункта.

В среду ФРС опубликует итоги заседания, однако инвесторов больше интересуют комментарии регулятора относительно дальнейшей монетарной политики регулятора.

Кроме того, трейдеры ждут данных о количестве новых домов в США, строительство которых было начато в августе. Аналитики считают, что показатель вырос на 2,6% по сравнению с показателем июля и составил 1,555 миллиона.