МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Рубль укрепляется к доллару и евро, отыгрывая рост цен на нефть и позитивную динамику мировых фондовых площадок, следует из данных торгов. Основные фондовые биржи Европы растут

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.59 мск снижался на 26 копеек — до 73,17 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 85,8 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,19% — до 74,8 доллара за баррель. Европейские биржи и фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы торгуются в плюсе.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" считает, что основную часть торгов вторника пара доллар-рубль проведет в довольно узком диапазоне 73-73,5 рубля за доллар.

Егор Жильников из Промсвязьбанка также не ожидает сильной волатильности на валютном рынке. Эксперт считает, что рубль на позитивном внешнем фоне попробует частично отыграть потери понедельника.

"Однако консервативно смотрим на дальнейшие перспективы рубля – после заседания ФРС, опасаясь ухода доллара к верхней границе нашего целевого диапазона 72,5-74,5 рубля за доллар", — добавляет Жильников.