МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Курс рубля компенсирует часть потерь, понесенных в предыдущие три сессии, на позитивной динамике нефтяных котировок, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.39 мск вторника снижается на 29 копеек, до 73,13 рубля, курс евро – на 25 копеек, до 85,83 рубля.

НЕФТЬ ПОМОГАЕТ УКРЕПЛЕНИЮ РУБЛЯ

Курс рубля днем прибавляет и к доллару, и к евро, пытаясь восстановить часть потерь, понесенных в предыдущие три сессии. С четверга по понедельник доллар подорожал на 1,15 рубля, евро – на 71 копейку.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растёт на 1%, до 74,65 доллара за баррель.

Для рубля пока всё складывается удачно: нефтяные котировки благоприятно сказываются на динамике российской валюты, отмечает Евгений Линчик из компании "Сбер Управление активами".

"Во вторник доллар снижается на глобальных площадках после роста в конце прошлой и начале текущей недели. Однако пока снижение доллара больше похоже на кратковременную коррекцию, а не на восстановление аппетита к риску", — отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

Примечательно, что если в предыдущие дни, когда на развивающихся рынках преобладало бегство от риска, российский рубль находился в аутсайдерах, то сегодня валюта РФ пребывает в лидерах укрепления против доллара, также замечает он.

ПРОГНОЗЫ

К негативу последних дней, вызванному перспективой дефолта китайского девелопера Evergrande, приведшего к распродажам на глобальных рынках, добавляется неопределенность относительно предстоящего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Сценарий сворачивания количественного стимулирования ФРС (о котором, как ожидают рынки, будет объявлено по итогам заседания в четверг) видится экспертам банка достаточно мягким.

Перед эти заседанием рубль может немного прибавить в цене; краткосрочный ориентир: 72,5-73,5 рубля за доллар, прогнозирует Линчик.

"На фоне относительно слабой статистики по рынку труда в США за август (235 тысяч занятых в несельскохозяйственном секторе против ожидаемых 728 тысяч) и отсутствия "ястребиных" нот в риторике председателя ФРС точные сроки на предстоящем заседании могут быть и не объявлены, хотя должна появиться большая ясность", — считают аналитики Райффайзенбанка и добавляют, что мягкость ФРС может снизить давление на рубль.

Восстановление аппетита к риску позволит рублю побороться за возвращение отметки в 73 рубля за доллар, однако если ФРС разочарует рынки российской валюте не избежать новой волны ухода от риска, полагает Кравченко.

"Необходимо отметить, что даже если по итогам заседания на текущей неделе ФРС не объявит о начале сворачивания стимулов, реакция рынков может не отразить оптимизма, так как ожидание по сворачиванию просто перенесется на следующее заседание в ноябре", — заключает он.