МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Рубль торгуется в легком плюсе к бивалютной корзине, отыгрывая рост стоимости нефти и позитивную динамику внешних фондовых площадок, следует из данных торгов. Доллар стабилен к евро в преддверии решений ФРС США

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.04 мск снижается на 21 копейку, до 72,88 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 85,48 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время растет на 1,08%, до 75,16 доллара за баррель сорта Brent. Западные торговые площадки и фьючерсы на ведущие американские индексы умеренно растут.

"Сегодня мы ожидаем инерционного отката доллара в первой половине дня к нашей нижней границе целевого диапазона 72,5-74,5 рубля за доллар. Однако к закрытию торговой сессии видим возможность возврата пары "доллар-рубль", в случае негативных новостей от ФРС, к отметке 73 рубля за доллар", — отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Алексей Антонов из компании "Алор брокер" отмечает, что основное давление российская валюта испытывает со стороны рынка ОФЗ, где продолжается рост доходности, несмотря на то, что российский госдолг, чуть ли не единственным в мире, торгуется под положительную реальную доходность.

Эксперт добавляет, что вчера индекс гособлигаций Московской биржи RGBI обновил локальный минимум от кризисного марта прошлого года. И он считает, что укрепление российской валюты маловероятно. "В такой ситуации отметка 72 рубля за доллар выступает очень сильной, возможно, даже непроходимой поддержкой для пары "доллар-рубль", — резюмирует эксперт.