МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в среду днем немного снижается к евро в преддверии публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно кредитно-денежной политики, свидетельствуют данные торгов. Рубль умеренно укрепляется на внешнем позитиве

По состоянию на 12.32 мск курс евро к доллару рос до 1,1734 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1723 доллара за евро; курс доллара к иене увеличивался до 109,50 иены за доллар со 109,21 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) оставался на уровне прошлого закрытия в 93,21 пункта.

Трейдеры находятся в ожидании результатов заседания Федрезерва в надежде получить подсказки относительно дальнейшей монетарной политики. Аналитики полагают, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.

"Реакция доллара на заявление о политике Федеральной резервной системы в среду, вероятно, будет зависеть от прогноза ставки, поскольку многие ожидают, что регулятор подаст сигнал о том, что решение о сокращении покупок активов будет принято в ноябре или декабре", — сказали газете Wall Street Journal аналитики Commerzbank.

Кроме того, позднее в среду ожидается публикация доклада о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в августе. Аналитики прогнозируют, что показатель снизился на 1,7% по сравнению с июлем и составил 5,89 миллиона сделок.