МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Курс рубля укрепляется к доллару и евро на фоне дорожающей нефти и возвращения интереса к рисковым активам, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.49 мск среды снижался на 30 копеек — до 72,78 рубля, курс евро – также на 30 копеек, до 85,34 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,24% — до 75,28 доллара за баррель.

РУБЛЬ СТАБИЛЬНО РАСТЕТ Цены на нефть ускорили рост

Рубль стабильно растет в среду в парах с долларом и евро на фоне дорожающей нефти марки Brent, котировки которой закрепились выше 75 долларов за баррель.

Минфин России в полном объеме разместил на аукционе предложенные облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 25085 с погашением в сентябре 2025 года на 15 миллиардов рублей при спросе в 38,069 миллиарда.

"Рубль активно укреплял свои позиции, что позволило ему полностью ликвидировать потери понедельника. Поддержкой выступает рост цен на сырьевые товары, возвращение аппетитов к риску на глобальном рынке и налоговый период", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Сегодня инвесторы будут оценивать решение ФРС по дальнейшей монетарной политике (21.00 мск), а также последующую пресс-конференцию главы американского регулятора (21.30 мск), напоминает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Аналитик рассказал, чем опасно для России ужесточение политики ФРС США

"Если будет объявлено скорое начало активного сворачивания монетарных стимулов, это способно вызвать крайне негативную реакцию мировых рынков, а также резкий рост доллара", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

Пара доллар-рубль продолжает активно снижаться в направлении промежуточной поддержки 72,24 рубля, находящейся на двухмесячном минимуме, который был установлен неделю назад, указывает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Пока более вероятно, что мы увидим по меньшей мере коррекцию нисходящего движения, стартовавшего в понедельник, считает он.

"Биржи подходят к заседанию ФРС с оптимизмом. Отчасти сигналы в отношении сворачивания стимулирования уже заложены в цены, поэтому если тон регулятора окажется хотя бы немного более мягким (например, текущий год не будет обозначен как вероятная дата начала сокращения покупок облигаций), это станет благоприятным для рынков сигналом", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Важными также будут прогнозы ФРС по процентным ставкам и экономическому росту, добавляет аналитик.