МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро в среду вечером усилила снижение после выхода негативной статистики из США, при этом трейдеры продолжают ожидать итоги очередной встречи Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Продажи жилья на вторичном рынке США в августе снизились сильнее прогноза

По состоянию на 17.40 мск курс евро к доллару рос до 1,1742 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1723 доллара за евро, до выхода статистики показатель находился на уровне около 1,173 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 109,57 иены за доллар со 109,21 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 93,16 пункта.

Трейдеры отыгрывают статистику по рынку недвижимости из США. Так, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в августе снизилось на 2%, до 5,88 миллиона. Прогноз составлял 5,89 миллиона, показатель за июль был пересмотрен до 6 миллионов с 5,99 миллиона сделок.

Инвесторы продолжают ожидать итоги очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Регулятор не только объявит свое решение по ставке и программе выкупа активов, но и обновит макроэкономические прогнозы и ожидания по ставке.

"Кажется разумным ожидать от председателя Пауэлла некоторых довольно прямолинейных подсказок о том, что принятие решения в ноябре — хорошая ставка. Однако мы ожидаем, что его комментарии будут щедро снабжены предостережениями, потому что ни он, ни кто-либо другой не знает наверняка, чем обернется ситуация с COVID в течение следующих шести недель", — приводит агентство Франс Пресс слова старшего экономиста Pantheon Яна Шепердсона (Ian Shepherdson).