МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Курс рубля вечером в среду замедлил рост перед публикацией итогов сентябрьского заседания Федрезерва США, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.47 мск среды снижался на 14 копеек — до 72,95 рубля, курс евро – также на 12 копеек, до 85,52 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 2% — до 75,85 доллара за баррель.

ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА

Вечером в среду отечественная валюта заметно прибавляла к доллару и евро и максимально поднималась на 48 копеек и 41 копейку, соответственно. Однако затем рост сократился более чем в два раза, при этом стоимость нефти марки Brent остается в районе 75,9 доллара за баррель.

Нефтяные котировки усилили рост после публикации данных по коммерческим запасам нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 сентября. Так, в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны говорится, что показатель снизился на 3,5 миллиона баррелей, или на 0,8% — до 414 миллионов баррелей, обновив минимум с октября 2018 года.

Эксперты опасаются усиления коррекционных настроений на рынках, если ФРС США объявит о сокращении выкупа активов.

Заседание американского регулятора проходит 21-22 сентября. Его итоги будут объявлены в среду вечером. Инвесторы ожидают, что ФРС сохранит базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, и рассчитывают услышать конкретику о дальнейших планах регулятора по выкупу активов с рынка.

ПРОГНОЗЫ

"Рубль сегодня чувствует себя достаточно хорошо… Дальнейшая динамика будет определяться риск-аппетитом к активам развивающихся стран и настроениями на нефтяном рынке. Краткосрочный ориентир по паре доллар-рубль 72,5-73,5 рубля сохраняет актуальность", — отмечает Александра Овчинникова из "Сбер Управление Активами".

В ближайшее время внимание инвесторов будет приковано к итогам заседания ФРС, а также обновлению американским регулятором макропрогнозов (ВВП, инфляция и безработица), указывает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

"Если американскому ЦБ не удастся поддержать глобальный аппетит к риску, доллар быстро вернет отметку в 73 и проследует в район 73,5 рубля. Если ничего страшного от ФРС рынки не услышат, пара доллар/рубль может закрепиться ниже 72,5 рубля с дальнейшим продвижением к 72 рублям", — прогнозирует он.