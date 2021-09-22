МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Курс рубля отреагировал умеренным ростом к доллару и евро на решение ФРС США сохранить ставку, однако не достиг дневных максимумов, следует из данных Московской биржи. ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.06 мск среды снижался на 35 копеек — до 72,74 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 85,42 рубля.

До сообщения рубль прибавлял порядка 12-14 копеек к обеим инвалютам относительно уровня предыдущего закрытия. В ходе торгов среды отечественная валюта максимально поднималась на 48 копеек и 41 копейку к доллару и евро, соответственно.

ФРС уже в двенадцатый раз сохраняет базовую ставку после того, как дважды внепланово снизила ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса