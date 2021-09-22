МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в среду стал опускаться к основным мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении базовой ставки на уровне в 0-0,25% годовых, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.46 мск курс евро к доллару снижался до 1,171 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1723 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 109,81 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,21 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,22%, до 93 пунктов.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару рос до 1,1728 доллара, доллар дорожал к иене до 109,62 иены за доллар, а индекс доллара поднимался на 0,03%.

ФРС по итогам заседания 21-22 сентября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор также допустил замедление темпов выкупа активов с рынка, если прогресс в достижении целей продолжится согласно ожиданиям. Вместе с этим ФРС считает возможным повышение ставки уже в 2022 году.

Следующее заседание запланировано на 2-3 ноября.