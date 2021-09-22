МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Курс рубля на открытии торгов четверга может снизиться к доллару на фоне некоторого ужесточения риторики ФРС, а также попыток расширения санкционной повестки со стороны США, сказал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.

Федеральная резервная система США по итогам сентябрьского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых и заявила, что ее повышение возможно уже в 2022 году.

"ФРС несколько ужесточила риторику: повышение ставок может начаться уже в 2022 году, а не как ожидалось, в 2023 году. Кроме того, сокращение программы количественного смягчения состоится уже в этом году. Это означает настроения risk off (бегства из рисковых активов – ред.) на валютном рынке, и рубль может начать завтрашние торги ослаблением против американской валюты", — прокомментировал Суверов.

"Расширение санкционный повестки также может негативно повлиять на курс рубля", — добавил эксперт.

Палата представителей США внесла дополнение в проект оборонного бюджета на 2022 год, — законодатели хотят запретить американцам сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке, свидетельствует документ, опубликованный на сайте конгресса США.

В ходе выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и обнародования документа волатильность на валютном рынке усилилась: рубль в моменте растерял весь свой рост и даже обновил минимум дня – доллар подскакивал до 73,12 рубля. Однако затем отечественная валюта сумела вернуться к умеренному росту.

На 22.28 мск среды курс доллара расчетами "завтра" снижался на 15 копеек — до 72,94 рубля, курс евро – на 29 копеек, до 85,35 рубля.