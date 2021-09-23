МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. У рубля в ближайшей перспективе достаточно потенциала для укрепления на фоне высоких ставок Центробанков, дорогой нефти и хороших данных по сальдо внешней торговли, после чего возможно плавное постепенное ослабление, рассказал агентству "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. ЦБ подготовил новую версию работы антиотмывочной платформы

"Мы разделяем мнение о том, что рубль обладает потенциалом для укрепления на фоне высоких ставок и позитивной ситуации с сальдо внешней торговли. Ранее в августе был зафиксирован близкий к рекордному с начала 2020 года приток средств нерезидентов в страну на фоне сокращения интереса российских инвесторов к зарубежному рынку", — отметил собеседник агентства, комментируя прогноз главы Минэкономразвития Максима Решетникова по российской валюте на ближайшие несколько лет .

Он добавил, что еще раньше в июле сальдо торгового баланса с поправкой на интервенции Минфина в рамках бюджетного правила достигло рекордного с 2018 года уровня немногим менее 20 млрд долларов за месяц. Конъюнктура на сырьевых рынках остается благоприятной для сохранения высокого профицита даже на фоне сезонного роста импорта.

При этом эксперт оценивает потенциал укрепления рубля к доллару как незначительный: до 71-72 рубля за доллар к середине 2022 года. Это объясняется ожиданиями заметного укрепления доллара относительно большинства валют развивающихся и развитых рынков после начала цикла ужесточения политики ФРС: сначала в виде сворачивания программы количественного смягчения, а затем и роста ставок.

По мнению Петроневича, плавное постепенное ослабление рубля — темпами не превышающими 4% годовых — начиная с конца 2022 года вполне возможно. "Этому будут способствовать ожидаемый рост долларовых ставок, постепенная коррекция до нормального уровня цен на металлы и продукцию АПК, а также увеличение импорта по мере роста российской экономики", — подытожил он.

Напомним, что Решетников назвал текущий курс рубля несколько недооцененным. По прогнозу Минэкономразвития России, нацвалюту ждет некоторое укрепление к концу текущего 2021 года — началу следующего 2022-го.