МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром снижается по отношению к евро на решениях Федрезерва США относительно кредитно-денежной политики, свидетельствуют данные торгов. ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

По состоянию на 8.24 мск курс евро к доллару рос до 1,1709 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1686 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 109,81 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,78 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 93,34 пункта.

Валютные инвесторы продолжают оценивать итоги заседания Федрезерва США, которой ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, однако ее повышение возможно уже в 2022 году. Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор может начать сокращение выкупа активов с рынка уже в этом году и завершить его примерно к середине следующего года.

Трейдеры также находятся в ожидании публикации предварительной оценки композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны в сентябре. Аналитики полагают, что показатель сократился до 58,5 пункта с 59 пунктов в августе.