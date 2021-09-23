МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Главной угрозой для российской национальной валюты является возможный новый виток финансового кризиса, заявил "Российской газете" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Он считает, что такой угрозой рублю является возможность нового витка финансового кризиса. Он в свою очередь может привести к серьезному ослаблению российской валюты.

При этом политические угрозы временно отошли на второй план для рубля из-за проблем в Китае и кризиса на рынке газа в Европе.

Поэтому основную угрозу для рубля сейчас представляет комплекс событий, который в результате мог бы привести к новому витку финансового кризиса. При таких условиях есть вероятность, что российская валюта ослабнет до 80 рублей за доллар и 100 — за евро.

"Де-факто рубль сейчас укрепляется по двум причинам — подъем цен на нефтегазовые продукты и рост рынков в целом. Ситуация с газом в Европе подталкивает вверх российские фондовые индексы. А это, в свою очередь, стимулирует инвесторов вкладываться в Россию, подкрепляя это ростом ключевой ставки и, как следствие, доходности ОФЗ", — отметил собеседник издания.