МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Рубль продолжает укрепляться и к доллару, и к евро на фоне сохранения интереса инвесторов к рисковым активам после заседания ФРС, следует из данных торгов. Цены на нефть продолжают расти на данных о запасах в США

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.46 мск снижается на 24 копейки, до 72,73 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 85,27 рубля.

"Решение ФРС оказалось вполне позитивным, так как американский регулятор решил не спешить с началом сокращения покупки облигаций, но ожидает решение в обозримом будущем", — отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время растет на 0,16% — до 76,31 доллара за баррель. Западные торговые площадки и фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются на положительной территории.

Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест" считает диапазон 72,5-73 рубля за доллар ориентиром на вторую половину дня. Намерения ФРС в отношении процентных ставок остаются неясными

"Сегодня пара доллар-рубль может подняться к середине нашего целевого диапазона 72,5-74,5 рубля за доллар", — отмечают аналитики Промсвязьбанка.

"У рубля вновь появились санкционные риски: в Штатах заговорили о том, чтобы запретить покупать российский госдолг не только на первичном, но и на вторичном рынке. Само по себе данное решение, даже если оно будет принято, не очень страшно с точки зрения рынка госдолга, но такая риторика будет оказывать давление на рубль", — предупреждает Алексей Антонов из "Алор Брокера".

Эксперт не ожидает сильного роста рубля и сомневается в том, что валютная пара может опуститься ниже отметки 72,5 рубля за доллар на сегодняшних торгах.