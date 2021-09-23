МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг днем торгуется с разнонаправленной динамикой по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. Рубль продолжает укрепляться на сохранении аппетита к риску

По состоянию на 13.14 мск курс евро к доллару рос до 1,1717 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1686 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 109,86 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,78 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,31%, до 93,17 пункта.

Валютные инвесторы в четверг днем находятся в ожидании публикации данных о количестве первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 18 сентября. Аналитики ждут сокращения показателя на 12 тысяч по сравнению с предыдущей неделей — до 320 тысяч заявок.

Кроме того, позднее в четверг будут обнародованы решения Банка Англии относительно дальнейшей монетарной политики, что может повлиять на курс фунта к доллару.