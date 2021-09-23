МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Курс турецкой лиры снижается по отношению к доллару, а ранее в четверг приближался к историческому минимуму после решения центробанка Турции снизить учётную ставку, свидетельствуют данные торгов.

Центробанк Турции в четверг принял решение о снижении учетной ставки с 19 до 18%. При этом аналитики ждали сохранения ставки на прежнем уровне.

По состоянию на 15.32 мск курс доллара к лире растёт до 8,7423 лиры за доллар с 8,6431 лиры по итогам предыдущих торгов. При этом ранее в ходе торгов четверга показатель поднимался до 8,8016 лиры за доллар. Таким образом, лира приблизилась к историческому минимуму в 8,8061 лиры за доллар, который был достигнут в июне.