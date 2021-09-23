МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Рубль во второй половине торгов четверга продолжает укрепляться и к доллару, и к евро. Коррекционное снижение цен на нефть и возможные новые санкции США в отношении российского госдолга не оказали сильного негативного влияния на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.52 мск снижался на 25 копеек — до 72,72 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 85,31 рубля, следует из данных Московской биржи.

САНКЦИОННЫЕ РИСКИ Эксперт оценил возможные последствия от санкций США на российский госдолг

Палата представителей США в среду внесла дополнение в проект оборонного бюджета на 2022 год, — законодатели хотят запретить американцам сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке.

"Даже если предположить, что американским инвесторам будет запрещено приобретать российские гособлигации на вторичном рынке, надо понимать, что эти ограничения коснутся только новых бумаг, эмитированных после гипотетического вступления в силу запрета. В этом случае рынок разделится на две части", — комментирует Александр Кудрин из "Атона".

Эксперт добавил, что в долгосрочной перспективе России необходимо ориентироваться на внутренних инвесторов при выборе инструментов для привлечения финансирования. Во многом это происходит уже сейчас.

ВНЕШНИЙ ФОН Цены на нефть коррекционно снижаются

Индекс доллара (DXY) снижается на 0,39% — до 93,11 пункта, отыгрывая итоги сентябрьского заседания ФРС США. Евро дорожает к доллару на 0,35% — до 1,1729 доллара.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent незначительно дешевеет — на 0,12%, до 76,1 доллара за баррель. Несмотря на коррекционное снижение, котировки нефти находятся выше психологической отметки 75 долларов за баррель, что оказывает поддержку российскому рублю.

"Комментарии ФРС по итогам вчерашнего заседания оказали сдержанное влияние на индекс доллара и товарные рынки. Котировки нефти практически не отреагировали на посыл регулятора, который имел небольшой негативный окрас из-за роста числа прогнозов в пользу повышения ставки в 2022 году", — отмечает Игорь Галактионов из "БКС Мир инвестиций".

Нефть торгуется возле уровня 5,5 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что российский долговой рынок негативно отреагировал на очередные санкционные инициативы США, и индекс гособлигаций RGBI резко снизился, обновив минимум за полтора года. Курс доллара к мировым валютам перешел к снижению

"В то же время рубль довольно спокойно воспринял новость о санкциях и сегодня пытается продолжить восходящее движение текущей недели. Если мировые рынки и нефтяные цены продолжат расти, доллар может опуститься в район двухмесячного минимума 72,25 рубля, который был установлен в прошлую среду", — отмечает Бабин.

"Слабеющий доллар после заседания ФРС оказывает положительное влияние на российскую валюту. Краткосрочный ориентир по паре доллар-рубль — 72,5-73,5 рубля за доллар", — оценивает в свою очередь Дмитрий Постоленко из компании "Сбер Управление активами".

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" напомнил, что в понедельник будет уплачиваться НДПИ. В результате в четверг и пятницу компании-экспортеры усилят продажи валютной выручки. На этом фоне валютная пара в четверг может попробовать вновь опуститься ниже отметки 72,5 рубля за доллар, предполагает эксперт.